Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Merzig

Merzig (ots)

Am Montag, dem 10.12.2024, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, auf dem Parkplatz Kirchplatz in Merzig zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein VW T-Roc beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs kollidierte mit einem auf dem Parkplatz abgestellten grauen VW T-Roc und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden an dem VW liegt im vierstelligen Bereich und befindet sich am Heck des Fahrzeugs.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie Angaben bezüglich des bislang unbekannten Fahrers oder des unfallverursachenden Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell