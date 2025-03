Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verkehrsunfall auf der A2

Die Feuerwehr Hannover musste heute Vormittag zu einem Verkehrsunfall auf die A2 ausrücken. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein langer Stau.

Um 08.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW auf die A2 alarmiert. Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Buchholz, in Fahrtrichtung Dortmund, kollidierten gegen 08.30 Uhr zwei LKW miteinander. Ersten Meldungen zufolge, sollte es sich bei einem der beteiligten LKW um einen mit Gefahrstoffen beladenes Fahrzeug handeln. Aufgrund dieser Meldung wurden neben einem Löschzug, Spezialfahrzeuge zur Abwehr von Gefahrgutunfällen sowie ein Großtanklöschfahrzeug und die Ortsfeuerwehr Misburg auf die Autobahn alarmiert. Nach Sichtung der Ladungspapiere wurden unter anderem brennbare Gase als Ladung ausgemacht. Da aus dem Fahrzeug eine Flüssigkeit auslief, wurden unter besonderen Schutzvorkehrungen Messungen durchgeführt. Die Messungen ergaben, dass es sich bei dem Produktaustritt um eine saure Flüssigkeit handelte. Nachdem der Laster händisch in Teilen entladen wurde, konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der austretenden Flüssigkeit handelte es sich um Weißwein. Es wurden mehrere Kartons mit dem Wein beschädigt und liefen aus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Unfallursache sowie die Schadenhöhe sind unklar. Es waren 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war für die Feuerwehr um 10.30 Uhr beendet. Die A2 war während der Einsatzmaßnahmen in Richtung Dortmund voll gesperrt. Hierdurch kam es zu einem kilometerlangen Stau.

