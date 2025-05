Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Haftbefehl wegen Diebstahl am Bahnhof Mainz vollstreckt

Mainz (ots)

Am 19. Mai 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof in Mainz einen 50-jährigen Deutschen. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 915 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 38 Tagen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rohrbach verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell