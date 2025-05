BPOL-KL: U-Haftbefehl im Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Bad Kreuznach (ots) - Am Abend des 11. Mai 2025 gegen 21:30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei im Bahnhof Bad Kreuznach auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam. Am Bahnsteig 1 trafen die Polizisten eine auf dem Boden sitzende Frau neben einem Kinderwagen sowie einen an der Bahnsteigkante liegenden Mann an, der sein Telefon aus dem Gleisbereich holte. Bei der Frau handelte es sich um eine 44-jährige ...

mehr