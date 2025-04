Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Nebengebäuden-Polizei sucht Zeugen

Marienmünster (ots)

In dem Tatzeitraum von Samstag, den 05.04.2025, um 20:00 Uhr bis zum Montag den 07.04.2025, um 14:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle in Marienmünster, Großenbreden. Durch die ermittelten Beamten wurden Spuren gesichert. Bei der Tatbeute handelt es sich unter anderen um zehn Kartons mit jeweils zehn Flaschen Spirituosen. Weiterhin kam es in der Nacht vom 05.04.2025 auf den 06.04.2025 in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren, versuchten schweren Fall des Diebstahls. Der oder die Täter verschafften sich auch hier gewaltsam den Zugang in ein Nebengebäude, in dem sich auch Büroräume befanden. Es wurden jedoch keine Wertgegenstände entwendet. Am Tatort konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Anwohner, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden.

