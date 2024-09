Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 21:35 Uhr und 22:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus im Birnenweg im Stadtteil Hilsbach. Über eine Überwachungskamera erhielt ein Anwohner die Information, dass sich zwei Männer widerrechtlich in seinem Anwesen aufhalten würden. Im Inneren durchwühlten die Männer mehrere Räumlichkeiten und diverse Möbel. Bislang ist bekannt, dass die Täter mehrere Schmuckgegenstände und einen Tresor entwendeten. Der genaue Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt. Trotz umgehender Anfahrt der Streifenwägen und der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten die Unbekannten flüchten. Ein Zeuge konnte noch beobachten, wie die Männer das Anwesen verlassen hatten und zunächst zu Fuß in Richtung Wollbachstraße liefen. Dort stiegen sie in ein nicht näher bekanntes Fahrzeug ein und entfernten sich in Richtung Ortsmitte. Über das Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es mit Xenon-Scheinwerfern ausgestattet sein soll.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter oder das Fahrzeug geben können oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/ 174-4444 zu wenden.

