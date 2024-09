Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfall gesucht!

Bammental (ots)

Nach einem Unfall, welcher sich am Dienstag gegen 15:45 Uhr in der Hauptstraße ereignete, sucht das Polizeirevier Neckargemünd Zeugen. Ein noch unbekannter Radfahrer soll auf dem dortigen Gehweg im Vorbeifahren eine Passantin am Arm touchiert haben und anschließend gegen ein abgestelltes Fahrrad gefahren sein. Das Rad fiel hiernach auf ein geparktes Auto und wurde beschädigt. Im Anschluss soll der Unbekannte in Richtung Grundschule davongefahren sein. Er wird wie folgt beschrieben: 175 - 180 cm groß, ca. 70 Jahre alt, trug einen weiß-grauen schulterlangen Vollbart und war mit einer roten Badehose sowie einem brombeerfarbenen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Brille mit auffällig kleinen Gläsern. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

