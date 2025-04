Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Unfälle sorgen für gesperrte Straßen im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Zwei Unfälle haben in den Mittagsstunden am Freitag, 11. April, im Kreis Höxter für gesperrte Straßen und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Zunächst waren gegen 11 Uhr bei Steinheim an der B239 in Höhe des Kreisverkehrs zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Mercedes-Transporter kam von der Rolfzener Straße und beabsichtigte, die B239 in Fahrtrichtung Hagedorn zu überqueren. Ein Volvo fuhr in diesem Moment die B239 von Höxter in Richtung Kreisverkehr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, ein Fahrzeug kippte auf die Seite. Beide Fahrer wurden jeweils leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßen rund um die Unfallstelle wurden bis etwa 14 Uhr gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Noch während der Unfallaufnahme bei Steinheim kam es gegen 12.30 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der B64 zwischen Brakel und der Abfahrt Erkeln. Ein Fahrzeug wollte auf der Beschleunigungsspur auf die B64 auffahren und übersah dabei einen Ford, der die B64 in Fahrtrichtung Driburg befuhr. Es kam zur Kollision, wobei der Ford noch gegen einen Audi geschleudert wurde. Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, eine Person wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste der Streckenbereich bis um 14.20 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

