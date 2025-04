Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B241 bei Borgentreich - Zwei Schwerverletzte

Borgentreich (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 11. April, ereignete sich auf der Bundesstraße 241 bei Borgentreich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Die Strecke war für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 4:40 Uhr war ein 45-jähriger Mann aus Borgentreich gemeinsam mit seiner 15-jährigen Tochter im Auto unterwegs. Der Fahrer befuhr die B241 aus Richtung Lütgeneder kommend in Fahrtrichtung Hohenwepel. In Höhe der Abfahrt Dössel kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Insassen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, diese konnte jedoch im Krankenhaus ausgeräumt werden. Seine Tochter, die sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Unfallfahrzeug, ein Opel, wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme war ein Unfallaufnahme-Team aus Paderborn im Einsatz. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 9:30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell