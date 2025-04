POL-HX: Kontrolltag: 138 sind zu schnell unterwegs

Nieheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Freitag in Nieheim-Sommersell zu einem Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses. Am Montag, 7. April, nahmen die Brandermittler der Kreispolizeibehörde Höxter den Brandort in Augenschein. Nach Auswertung des Schadensbildes und auf Basis von Zeugenaussagen konnte festgestellt werden, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Bauarbeiten im Haus verursacht ...

mehr