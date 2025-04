Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wertsachen aus Fahrzeugen entwendet - Polizei warnt und sucht Zeugen

Höxter / Bad Driburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 4. April, wurden in Höxter und Bad Driburg mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. Unbekannte Täter entwendeten dabei unter anderem Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen und warnt erneut vor dem Diebstahl von Wertsachen aus Autos.

Gegen 12:45 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann seinen Mercedes Sprinter auf der Erich-Klausener-Straße in Bad Driburg. Während er sich zur Ladefläche begab, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse, die im unverschlossenen Führerhaus lag. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zur gleichen Zeit lieferten zwei Männer in der Stummrigestraße in Höxter ihre Ware aus. In der Zeit zwischen 13:00 und 14:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in die unverschlossene Fahrerkabine und stahlen mehrere Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei Höxter bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: "Wir appellieren an alle, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu lassen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden."

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell