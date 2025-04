Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall bei Höxter

Höxter (ots)

Am Samstag, den 05.04.25, gegen 22:20 Uhr befuhr eine 21-jährige Herforderin mit ihrem Pkw die B239 aus Richtung Steinheim in Fahrtrichtung Höxter. In Höhe der Ortschaft Brenkhausen fuhr sie offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den dortigen Kreisverkehr ein und geriet auf die begrünte Mittelinsel. Danach kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem angrenzenden Feld stehen. Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch die 15-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden mussten. Der Sachschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.(MS)

