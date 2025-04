Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geburtstagskind feiert mit dem Verkehrsdienst der Polizei rein - und fällt zweimal bei Kontrollen auf

Höxter

Ein Jahr älter, aber anscheinend kein bisschen weiser, wurde ein 22-Jähriger, der mit einem Kleinkraftrad in Höxter unterwegs war. Gleich zwei Mal fiel er bei nächtlichen Polizeikontrollen unangenehm auf.

Am Donnerstag, 3. April, gegen 23.45 Uhr nahmen Beamte des Verkehrsdienstes in Höxter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Albaxer Straße eine Verkehrskontrolle vor. Während dieser Kontrolle kam ein Kleinkraftrad aus der Sackgasse Albaxer Straße und fuhr in Fahrtrichtung "zur Lüre" verbotswidrig über den Gehweg, um dann die Fahrt auf der Albaxer Straße in Fahrtrichtung Holzminden fortzusetzen. Während der Auf- und Abfahrt über den Bordstein klirrten diverse Glasflaschen, welche augenscheinlich in dem Rucksack des Fahrzeugführers unterbracht waren. Der Rucksack war oberhalb des Scheinwerfers vorne am motorisierten Zweirad befestigt.

Die Beamten fuhren dem Kleinkraftrad nach und fanden es stehend an einer nahegelegenen Tankstelle. Der zu diesem Zeitpunkt 21-jährige Fahrer kaufte dort alkoholische Getränke. Anschließend wurde er durch die Beamten angesprochen und überprüft. Bei ihm konnte starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von etwas mehr als 1 Promille. Weiterhin räumte der 21-Jährige den Konsum von Cannabis ein. Außerdem war an seinem Motorroller ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von rund 50 km/h handelte es sich um ein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug. Der Fahrzeugführer war jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung auf einem Rollenprüfstand ergab eine technisch mögliche Geschwindigkeit von 68 km/h.

Eine Blutentnahme wurde entnommen, außerdem wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. So schob der 21-Jährige, der um Mitternacht Geburtstag hatte, schließlich seinen Roller in Richtung seiner Wohnanschrift im Nachbardorf.

Gut anderthalb Stunden später führten die Beamten eine weitere Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz am Ortseingang von Höxter durch. Aus der Ferne konnte das Motorengeräusch eines Kleinkraftrades festgestellt werden, welches offenbar auf dem Radweg parallel zur B64 in Fahrtrichtung Godelheim fuhr. Die Beamten vermuteten, dass das Geburtskind trotz ausdrücklicher Untersagung und neuem Alter von 22 Jahren kein bisschen weiser geworden ist und erneut den nicht versicherten und viel zu schnellen Roller nutzte. So fuhren die Beamten zur inzwischen bekannten Wohnanschrift des Beschuldigten vor und konnten ihn tatsächlich wenige Minuten später fahrender Weise vor der Haustür in Empfang nehmen.

Der Beschuldigte gab an, erneut Alkohol getrunken zu haben. Es wurde wieder eine Blutentnahme angeordnet und in der Polizeiwache Höxter durchgeführt. Der Beschuldigte musste anschließend den Heimweg zu Fuß antreten. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr, zumindest bis zur Ausnüchterung, sichergestellt.

