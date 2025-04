Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer verstirbt nach Kollision mit Auto

Borgentreich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L953 zwischen Borgentreich und Natzungen ist ein 81-jähriger Fahrradfahrer verstorben.

Am Donnerstag, 3. April, war der 81-Jährige mit seinem Fahrrad auf der L 953 unterwegs. Um 11.05 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Anhöhe zu einem Zusammenstoß mit dem VW Caddy einer 48-Jährigen, die von Natzungen kommend in Fahrtrichtung Borgentreich fuhr. Nach erster Einschätzung waren beide in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs. Der Radfahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert. Der 81-Jährige, der aus einem Ortsteil von Borgentreich stammt, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Die Pkw-Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfall-Aufnahmeteam aus Paderborn übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt.

