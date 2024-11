Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Flerke - Mülltonnenbrand

Welver (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag gegen 16:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Straße "Am Heidefeld" gerufen. Dort war eine Mülltonne vor dem Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, dennoch wurde die Fassade des Hauses nicht unerheblich beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung zersprangen Fensterscheiben, so dass Rauch in die Räumlichkeiten zog. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Ob in die Tonne gefüllte Asche aus dem Kamin ursächlich für die Brandentstehung war, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

