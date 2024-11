Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Kreis Soest (ots)

Gleich zweimal waren Betrüger in der letzten Woche erfolgreich und brachten zwei Senioren um Geld und Schmuck. Am 21.11.2024 erhielt eine 88-Jährige aus Soest-Müllingsen einen Schockanruf. Am Telefon gab sich eine Frau als Tochter der Geschädigten aus und gab an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Sie müssen nun eine Kaution hinterlegen um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Die völlig überrumpelte und unter Druck gesetzte Seniorin übergab einem wenig später an ihrer Wohnschrift erschienen unbekannten Mann ihren Goldschmuck. Dieser wird als etwa 50- bis 60-jähriger Mann beschrieben. Etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Mantel. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. Am 22.11.2024 rief eine unbekannte Person einen 88-Jährigen Senior aus Möhnesee-Völlinghausen an und teilte ihm mit, dass er 38.500 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten und "umzuwandeln", müsse er allerdings zunächst Gutscheinkarten erwerben und die Gewinnnummern an den Anrufer übermitteln. Dies tat der Senior im Anschluss an den Telefonanruf. Als ihm letztendlich Zweifel kamen, erstattete er Strafanzeige. In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut: Folgen Sie nicht den Aufforderungen der unbekannten Anrufer. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Rufen Sie Ihre tatsächlichen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung oder Ihr Haus. Falls Sie einen solchen Anruf erhalten haben, verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell