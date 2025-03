Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Kindern

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, den 28.03.25, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße "Schöne Aussicht" in Bad Driburg-Reelsen. Auf ihrem Gepäckträger saß ihre 9-jährige Freundin. Die Straße ist in diesem Bereich stark abschüssig, so dass die beiden relativ schnell fuhren. In einer scharfen Kurve kam den beiden dann ein Pkw entgegen, denen sie auf der engen Straße ausweichen wollten. Durch das Ausweichmanöver verlor die 10-jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Beide Kinder trugen keinen Fahrradhelm und erlitten durch den Sturz zum Teil erhebliche Kopfverletzungen. Die 10-jährige war so stark verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei nahm die Spurenlage des Verkehrsunfalles auf.(MS)

