POL-HX: Neue Betrugsmasche im Online-Banking - Polizei warnt vor Zugriff auf Computer, Laptops und Smartphones

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wurde am 26. März eine neue Betrugsmasche im Bereich Online-Banking bekannt. Ein Senior erhielt einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die ihn mit einer erfundenen Geschichte dazu bringen wollte, eine Fernzugriffs-App zu installieren. Glücklicherweise erkannte der Mann den Betrugsversuch rechtzeitig und blieb ohne finanziellen Schaden.

Die Anruferin behauptete, eine unautorisierte Überweisung ins Ausland sei von der Sicherheitsabteilung der Bank gestoppt worden. Um das Geld zurückzuholen, müsse der Senior den Bankmitarbeitern Zugriff auf seinen Computer gewähren - über die App "Anydesk". Als der Mann misstrauisch wurde, beendete er das Gespräch und suchte seine Bank auf. Dort stellte sich heraus: Es hatte keine verdächtige Überweisung gegeben.

Besonders beunruhigend: Die Betrügerin kannte den Namen, die Anschrift und die nicht öffentlich gelistete Festnetznummer ihres Opfers. Dies deutet darauf hin, dass Kriminelle gezielt mit persönlichen Daten arbeiten.

Polizei warnt: Kein Zugriff für Unbekannte! Die Polizei warnt dringend vor dieser neuen Betrugsmasche: "Gewähren Sie niemals Unbekannten Zugriff auf Ihr Smartphone oder Ihren Computer - weder per App noch per Fernwartung. Kriminelle könnten so ungehinderten Zugriff auf Ihre Bankdaten und Ersparnisse erhalten."

Betroffene oder Personen, die verdächtige Anrufe erhalten, sollten umgehend ihre Bank sowie die Polizei informieren./rek

