POL-HX: Gegenverkehr gefährdet - Führerschein sichergestellt

Warburg (ots)

Bereits am Freitag, 14. März, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Daseburger Straße, zwischen den Warburger Ortsteilen Daseburg und Dössel, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein 21-Jähriger aus Bochum fuhr mit einem weißen Sprinter in Richtung Dössel. Zeugenberichten zufolge kam der Fahrer wiederholt auf die Gegenfahrbahn, was dazu führte, dass zwei andere Fahrzeuge auf den Grünstreifen ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobenentnahme an und sicherten den Führerschein des jungen Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen einer möglichen Straßengefährdung durch Fahrunsicherheit infolge des Genusses von Betäubungsmitteln.

Die Polizei bittet dringend die Fahrzeugführer, die durch den 21-Jährigen auf den Grünstreifen ausweichen mussten, sich zu melden. Es handelt sich um einen hellblauen Pkw sowie einen dunkelblauen Roller. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen./rek

