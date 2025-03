POL-HX: Landespolizeiorchester NRW gibt Benefizkonzert in Brakel / Konzert am 7. Mai zum Jubiläum 50 Jahre Kreis Höxter / Erlös für guten Zeck

Höxter (ots) - Am Montag, 24. März, kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 7 Uhr stellte ein 54-Jähriger seinen Ford Kuga auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 11 Uhr zurück zu seinem Pkw kam, stellte er den Schaden fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Am Ford entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter ...

