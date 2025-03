Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Geschäftsräume in der Gutenbergstraße - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. März, kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Firma in der Gutenbergstraße in Höxter. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen von den Inhabern der betroffenen Firma entdeckt.

Am Montag, 31. März, stellte eine andere Firma in der gleichen Straße fest, dass auch in ihre Geschäftsräume eingebrochen worden war. Das Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei prüft nun, ob beide Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden, kann dies jedoch zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch ausschließen.

Die Spurensicherung der Polizei hat an beiden Tatorten die Spuren gesichert. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell