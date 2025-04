Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Korrektur: Lkw mit Gülle-Anhänger kippt auf B239 - Fahrer leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Donnerstag, 10. April, kam es gegen 13.15 Uhr auf der B239 bei Steinheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen samt Gülle-Anhänger. Ein 21-Jähriger aus Höxter war auf dem Weg in Richtung Steinheim, als er kurz vor dem Kreisverkehr B239/B252 in einer Linkskurve die Kontrolle über das Gespann verlor. Der Lkw kippte daraufhin auf die rechte Seite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Zugmaschine sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle blockierte den Zubringer nach Lippe vollständig, sodass der Verkehr durch Steinheim umgeleitet werden musste. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

An der Unfallstelle war zunächst unklar, ob der Fahrer eine für dieses Gespann gültige Fahrerlaubnis hat. Daher wurde im Nachgang zur Unfallaufnahme eine umfassende Überprüfung eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fahrzeug um eine Sonderzulassung für den land- und forstwirtschaftlichen Bereich mit begrenzter zulässiger Höchstgeschwindigkeit, weshalb dafür andere Fahrerlaubnisklassen gelten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

