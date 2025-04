Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schutzengel unterwegs-22-Jähriger leicht verletzt

Brakel (ots)

Am Freitag, den 11.04.2025, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf der B64 in Höhe der Abfahrt nach Erkeln ein Verkehrsunfall der nochmal glimpflich ausgegangen ist. Dabei befuhr eine 72-jährige Warburgerin mit ihren Pkw den Auffahrtsarm der B64 und ragte mit dem vorderen Teil ihres Fahrzeugs in den Fahrbahnbereich hinein. Dies führte dazu, dass ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Paderborn ein Ausweichmanöver einleiten musste, um nicht mit der in die Fahrbahn ragenden Front des Fahrzeugs der 72-jährigen zu kollidieren. Bei diesem Ausweichmanöver geriet das Fahrzeug des 22-jährigen leicht ins Schleudern und somit teilweise in die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 74-jähriger Beverunger mit seinem Pkw auf der Gegenfahrbahn. Der frontale Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte zum Glück jedoch vermieden werden. Dass Fahrzeug des 74-jährigen Beverungers wurde seitlich stark touchiert, konnte aber ohne weitere Unfallfolgen zum Stillstand gebracht werden. Der PKW des 22-jährigen hingegen wurde stark beschädigt. Weiterhin wurde der 22-jährige bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Die weiteren Unfallbeteiligten verblieben unverletzt. Der Unfallbereich wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme vollständig abgesperrt.

