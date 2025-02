Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen drei Transporter in Freiburg und Drochtersen auf und entwenden hochwertige Werkzeuge

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Freiburg in der Straße "An den Fischteichen" einen dort in einer Grundstücksauffahrt geparkten VW-Crafter gewaltsam geöffnet. Aus dem Laderaum wurden anschließend sämtliche Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

In der gleichen Nacht haben vermutlich dieselben Täter dann noch in der Wetternstraße und der Ahornstraße in Drochtersen einen ebenfalls auf einem Hinterhof abgestellten Mercedes-Sprinter sowie einen VW-Crafter geknackt und daraus ebenfalls diverses hochwertiges Werkzeug erbeutet. Hier wird der Schaden auf zusammen auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise hier bitte an die Polizeistation Drochtersen unter 04143-912340.

