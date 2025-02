Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 82-jähriger Mann in Stader Fußgängerzone beraubt, Kupferdiebe an Buxtehuder Kirchen-Gemeindehaus

Stade (ots)

1. 82-jähriger Mann in Stader Fußgängerzone beraubt

Am gestrigen Nachmittag ist es in der Stader Fußgängerzone in der Holzstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes aus Stade gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein unbekannter Tatverdächtiger in Höhe der dortigen Thalia-Filiale an das Opfer heran. Der Senior wurde an den Armen festgehalten und ihm anschließend das ein Mobiltelefon und eine EC-Karte entwendet.

Der Täter flüchtete zunächst in der Innenstadt, im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen- und Zivilwagen wurde ein möglicher Tatverdächtiger am Bahnhof Stade beobachtet und dann vorläufig festgenommen. Die Personalien des alkoholisierten 31-jährigen Mannes aus Stade wurden überprüft und er musste sich ersten Befragungen unterziehen. Nach Abschluss der Maßnahmen musste dieser wieder entlassen werden, da sich der Verdacht gegen ihn bisher nicht erhärten ließ.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20 bis 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß und schlank - Dunkle, kurze Locken - Dunkel gekleidet - Hatte eine Jacke grüne Jacke mit Fellkragen dabei

Die Ermittlungen wegen Raubes dauern weiter an.

Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Identität des Räubers oder möglicher weiterer beteiligter Personen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Kupferdiebe an Buxtehuder Kirchen-Gemeindehaus

Unbekannte haben am späten Dienstagabend zwischen 19:30 h und 21:30 h in Buxtehude in der Apensener Straße vom dortigen Gemeindehaus der Kirchengemeinde ein ca. 2,5 Meter langes Kupferfallrohr abmontiert und mitgenommen.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell