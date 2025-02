Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wieder Kupferdiebstahl in Harsefeld, Unbekannte entwenden zwei Pedelecs am Stader Bahnhof, 36-jähriger Mann am Stader Bahnhof beraubt

1. Wieder Kupferdiebstahl in Harsefeld

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16:00 h und heute Morgen, 07:30 h sind Unbekannte in Harsefeld in der Straße "Im Sande" auf das Gelände eines dortigen Bürogebäudes gelangt und haben an der Gebäuderückseite die Dachrinnen abmontiert.

Anschließend haben sie das Diebesgut zu dem hinter dem Grundstück angrenzenden Feld gebracht und dort mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Unbekannte entwenden zwei Pedelecs am Stader Bahnhof

Unbekannte Diebe haben in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen Dienstag, den 28.01., 11:00 h und Freitag, den 31.01., 23:00 h bzw. am Donnerstag am Stader Bahnhof zwischen 16:15 h und 21:10 h zwei dort gesichert abgestellte Pedelecs entwendet.

Um die Räder der Marken RIESE UND Müller, Charger 4GT Vario in schwarz und CAMPUS BM38 in gelb-schwarz mitnehmen zu können, mussten der oder die Täter vorher die Sicherungseinrichtungen überwinden bzw. gewaltsam zerstören.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04161

3. 36-jähriger Mann am Stader Bahnhof beraubt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:20 h ist ein 36-Jähriger Mann Opfer eines Raubes am Stader Bahnhof geworden. Der Stader war zu der Zeit im Bahnhofstunnel unterwegs, als ihm zwei Unbekannte entgegenkamen.

Als sich die Personen begegneten, griff einer der Täter zu, zog das Opfer nach vorne und versuchte es zu Boden zu bringen. Dabei griff er in die Gesäßtasche des 36-Jährigen und entwendete die Geldbörse mit Bargeld und Papieren.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und auch das Opfer begab sich zunächst nach Hause. Er erstattete dann später gegen Mittag Anzeige bei der Stader Polizei.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Opfer blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Die beiden Räuber wurden wie folgt beschrieben: - Ca. 40 Jahre alt - Über 180 cm groß und sportlich - Kurze, schwarze Haare - Trugen jeweils dunkle Kleidung - Sprachen teilweise gebrochenes Deutsch

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

