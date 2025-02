POL-STD: 86-jähriger Stader im eigenen Haus überfallen und ausgeraubt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Stade (ots) - 1. Wieder Kupferdiebstahl in Harsefeld In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16:00 h und heute Morgen, 07:30 h sind Unbekannte in Harsefeld in der Straße "Im Sande" auf das Gelände eines dortigen Bürogebäudes gelangt und haben an der Gebäuderückseite die Dachrinnen abmontiert. Anschließend ...

mehr