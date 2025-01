Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll findet rund um Weihnachten fast 100 Kilo Marihuana für rund 2,5 Millionen Euro/Kiloweise Marihuana in Chillipaste versteckt oder als Weihnachtsdeko, Bekleidung und Elektroartikel deklariert

Köln (ots)

Fast 100 Kilogramm Marihuana, rund 1,3 Kilogramm Kokain sowie mehr als ein Kilogramm Ecstasy und Crystal Meth, stellte der Kölner Zoll in den Nächten rund um Weihnachten (20.12. - 27.12.2024) in Paketsendungen am Flughafen sicher.

"Allein das überwiegend aus den USA oder Kanada kommende Marihuana hat einen Straßenverkaufswert von rund 2,5 Millionen Euro. Mehr als zehn Kilogramm der Drogen waren vakuumiert in großen Metalldosen mit thailändischer Chillipaste versteckt. Zahlreiche weitere Pakete mit vakuumiertem Marihuana, waren als Weihnachtsdeko, Bekleidung und Elektroartikel deklariert", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Kölner Flughafen auf Basis der internen Risikoanalyse kontrolliert. Nähere Angaben zu den Routen dieser Sendungen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Das Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 95.000 Euro, war zu einem szenetypischen Ziegel gepresst und laut Paketinhaltserklärung als Hochzeitsfotoalbum unterwegs. Als Badesalz getarnt und mit einem Straßenverkaufswert von fast 10.000 Euro wurde das Ecstasy verschickt", erläutert Ahland weiter. "Besonders auf-wendig war das knappe Kilogramm Crystal Meth versteckt. In einem fast zehn Kilogramm schweren Bauteil aus Metall, wurde ein Hohlraum mit der Droge befüllt. Nach ersten Auffälligkeiten auf dem Röntgenbild, wurde das Bauteil angebohrt und die kristalline Substanz im Inneren gefunden. Hier liegt der Straßenverkaufswert bei über 80.000 Euro."

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

