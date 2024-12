Hauptzollamt Köln

HZA-K: Nikolausnacht hält auch für den Kölner Zoll am Flughafen eine Überraschung bereit

Acht Drogensendungen mit knapp 19 Kilogramm Marihuana und rund sechs Kilogramm Haschisch sichergestellt

Köln

Acht Drogensendungen aus den USA und Kanada mit knapp 19 Kilogramm Marihuana und rund sechs Kilogramm Haschisch, stellte der Kölner Zoll in der Nikolausnacht vom 5. auf den 6. Dezember am Flughafen sicher.

"Die Schmuggler versuchen immer wieder ihre Drogensendungen in der enormen Menge an Weihnachtspäckchen zu verbergen. Passender Weise, war der größte Aufgriff von fast zehn Kilogramm Marihuana als Paketsendung mit zwei Miniatur-Weihnachtsbäumen deklariert. Tatsächlicher Inhalt waren zahlreiche szenetypisch doppelt vakuumierte Einlagen mit Marihuana. Aber auch Päckchen mit angeblichem Kinderspielzeug oder Geschenken werden immer wieder als Drogenverstecke genutzt. Rund fünf Kilogramm Haschisch waren als Spielzeugflugzeug und mehr als vier Kilogramm Marihuana als X-Mas Jumbo Set getarnt. Alles gute Beispiel für die tägliche Herausforderung sich nicht von der Aufmachung oder dem angeblichen Inhalt eines Päckchens täuschen zu lassen", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Alle Drogensendungen wurden vom Zoll im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Kölner Flughafen auf Basis der internen Risikoanalyse kontrolliert.

Nähere Angaben zu den Routen dieser Sendungen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Drogen aus der Nikolausnacht liegt bei mehr als einer halben Million Euro. Nach Abschluss der Ermittlungsverfahren, werden die Drogen vernichtet", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

