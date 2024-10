Hauptzollamt Köln

HZA-K: Aktion Schichtwechsel im Hauptzollamt Köln

Teilnahme an dem Aktionstag für neue Perspektiven

Köln (ots)

Über den eigenen Tellerrand hinaus schauen, dass konnten die Beschäftigten des Hauptzollamtes Köln und die Beschäftigten der Rhein Sieg Werkstätten der Lebenshilfe Troisdorf am 07.10.2024 und 08.10.2024 im Rahmen der bundesweiten Aktion Schichtwechsel.

Jeweils einen Tag lang durften die Zöllnerinnen und Zöllner den Arbeitsalltag in der Werkstatt begleiten. Am Folgetag wurden die Beschäftigten der Werkstatt in die Arbeit des Zolls eingeführt. Gemeinsam wurden Zollanmeldungen bearbeitet und Einfuhrpakete kontrolliert.

"Wir freuen uns an der Aktion Sichtwechsel teilnehmen zu können und Einblicke in die Arbeit der Werkstätten zu erhalten. Das Thema Arbeit verbindet uns und die gemeinsamen Arbeitstage schaffen Raum für neue Perspektiven und positive Erfahrungen, welche mit Sicherheit auch über den Aktionstag anhalten werden", so Frank Denner, Leiter des Hauptzollamtes Köln.

Aktuell sind im Hauptzollamt Köln 111 Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen beschäftigt.

"Damit liegt der prozentuale Anteil der schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten im Vergleich aller Beschäftigten des Hauptzollamtes Köln bei mehr als sieben Prozent. Die Beschäftigten sind in den Bereichen Sachbearbeitung, Kontrollen und Warenabfertigung bis hin zu leitenden Funktionen tätig", erläutert Frank Denner.

Zusatz:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2024 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2025) entgegen. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls.

