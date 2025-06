Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann stellt Strafanzeige und wird in Justizvollzugsanstalt eingeliefert

Kaiserslautern (ots)

Am Morgen des 23. Juni 2025 erschien ein 32-jähriger Deutscher in der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern, um den Diebstahl seiner Geldbörse, seines Mobiltelefons sowie weiterer persönlicher Gegenstände anzuzeigen. Nach Angaben des Mannes ereignete sich die Tat am 19. Juni 2025. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern sowie eine Aufenthaltsermittlung wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls vorlagen. Der 32-Jährige war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 306 Euro, wegen Hehlerei zu 831 Euro sowie wegen Urkundenfälschung zu 231 Euro verurteilt worden. Da er den Gesamtbetrag von 1.368 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 59 Tagen in die JVA Frankenthal eingeliefert.

Bezüglich des angezeigten Diebstahls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

