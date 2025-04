Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 04.04.2025, 09:00 Uhr bis Sonntag, 06.04.2025, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich zwanzig Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in sieben Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Zu allen geflüchteten Unfallverursachern konnte die Polizei allerdings durch Zeugenhinweise und eigene Ermittlungen schon die Identität der jeweils verantwortlichen Fahrzeugführern feststellen.

Alkohol war ursächlich für einen Verkehrsunfall am Samstag, 05.04.2025, 02:55 Uhr, in der Bismarckstraße in Neuwied. Ein 28Jahre alter Mann aus Neuwied fuhr hierbei mit seinem PKW VW Golf aus Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Museumstraße. Aufgrund einer Alkoholisierung des Fahrzeugführers kam dieser mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren (insgesamt drei) geparkten PKW. Der PKW des Unfallverursachers war derart stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden mußte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Insgesamt vier Personen zogen sich durch drei selbst verschuldete Verkehrsunfälle von Motorradfahrern im Berichtszeitraum Verletzungen zu: Ein 82 Jahre alter Mann aus Neuwied wollte mit seinem Motorrad am Freitag, 04.04.2025, 11:30 Uhr in der Wiedbachstraße auf einen Parkplatz eines dortigen Lebensmitteldiscounters fahren. Beim Abbiegen berührt der Fahrer mit der Fußstütze seines Krads die Einfassung einer Verkehrsinsel und kam daher zu Sturz. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu, verweigerte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst. Das Motorrad wurde geringfügig beschädigt. Ein 53 Jahre alter Kradfahrer aus den Rheindörfern befuhr am Freitag, 04.04.2025, 17:08 Uhr die Luisenstraße in der Innenstadt von Neuwied und wollte dort auf einen Parkplatz abbiegen. Ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers kam der Kradfahrer beim Abbiegen zu Sturz und verletzte sich derart schwer am Bein, dass der Mann in ein Krankenhaus verbracht werden mußte. Ebenfalls am Freitag, 04.04.205, 19:40 Uhr, kam ein Kradfahrer mit seinem Sozius auf einem Feldweg zwischen dem Igelweg und der Engersgaustraße in Neuwied-Engers zu Sturz. Vermutlich wegen den Straßenverhältnissen nicht angepaßter Geschwindigkeit kam der 18 jährige Kradfahrer mit seinem Leichtkraftrad zu Sturz. Der 16 Jahre alte Sozius wurde ebenfalls von dem Krad abgeworfen. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 04.04.2025, 18:00 Uhr auf Samstag, 05.04.2025, 10:00 Uhr kam es in Neuwied-Irlich in der Straße "Rhein-Wied-Eck" zu mehreren Aufbruchversuchen an Objekten von Irlicher Vereinen. Neben den Aufbruchspuren konnten noch Hinweise auf Vandalismus festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls die Hinweise den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

