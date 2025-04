POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf der L 253 zwischen Kasbach-Ohlenberg und Kretzhaus zu einem Unfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 32-jährige Fahrzeugführer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und kam letztlich auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Fahrzeug entstand ein ...

