Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl aus zwei PKW in Königsborn - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Freitag (28.02.2025) kam es in Unna-Königsborn zu zwei Diebstählen aus PKW.

In der Zeit zwischen 13:00 und 13:45 Uhr in der Parkstraße an einem PKW eine Scheibe eingeschlagen und eine Tasche mit Ausweispapieren und Kontokarten enwendet

In der Zeit zwischen 13:30 und 15:00 Uhr wurde im Asternweg an einem PKW eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit Geldbörse, Bargeld, Kontokarten und einem Mobiltelefon entwendet.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

In dem Zusammenhang nochmal der Hinweis der Polizei: Bitte lassen sie auch bei nur kurzen Abwesenheiten zur Tageszeit keine Wertgegenstände in Ihren Kraftfahrzeugen zurück.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell