LPI-G: Diebstahl von Starkstromkabel - Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots) - Langenleuba-Niederhain: In der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2025 wurde an einer Bushaltestelle im Wiesenweg in Langenleuba-Niederhain ein Wartehäuschen durch Unbekannte in Brand gesetzt. Das hölzerne Wartehäuschen wurde vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens, sich unter ...

