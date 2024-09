POL-SE: Trappenkamp/ K 52 - Unfall im Begegnungsverkehr - Fahrradfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek - Wedel (ots) - In der Nacht auf vergangenen Freitag (05.09.2024, 20.30 Uhr - 06.09.2024, 06.00 Uhr) in Halstenbek und dann am Samstag (07.09.2024, 18.15 Uhr - 21.30 Uhr) in Wedel scheiterten Einbrecher in zwei Fällen bei ihren versuchten Einbruchstaten. Zunächst versuchten unbekannte Täter in der ...

