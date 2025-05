LPI-G: Einbruch in Altenburg

Greiz (ots) - Hohenleuben: Am 25.05.2025 zwischen 19:50 Uhr und 20:10 Uhr stellte ein 53-jähriger sein E-Bike in der Siedlung in Hohenleuben ab. Innerhalb der 20 Minuten stahl ein unbekannter Täter das E-Bike, was einen mittleren 4-stelligen Wert hat. Das E-Bike ist dunkelgrau mit türkiser Aufschrift "Lampierre". Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Zeugenhinweise zu dem Fahrrad nimmt die Polizei Greiz unter 036616210 entgegen mit der Bezugsnummer 0133842/2025. (BF) ...

mehr