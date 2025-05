Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinder legen Steine auf Fahrbahn - Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Greiz (ots)

Greiz: Am Montagabend (26.05.2025, gegen 20:20 Uhr) kam es auf der Reichenbacher Straße in Greiz zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Zwei 11-jährige Mädchen legten mehrere faustgroße Steine auf die Fahrbahn einer Bundesstraße. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin, die in Richtung Greiz unterwegs war, erkannte die Hindernisse im letzten Moment und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Dennoch überfuhr sie die Steine. Ein Sachschaden konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Die beiden Kinder wurden durch die Polizei in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. (AK)

