POL-ME: Baum in Brand: Polizei bittet um Hinweise 2505022

Am Dienstag, 6. Mai 2025, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Baum auf einem Grundstück in Velbert gerufen. Die Polizei ermittelt.

Gegen 5:30 Uhr war auf einem stark abschüssigen Gelände an der Schmalenhofer Straße der in einem kleinen Wald stehende, abgestorbene Baum aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Es entstanden keine offenen Flammen, stattdessen glühte der Baum bis zu einer Höhe von fünf Metern.

Die Löscharbeiten konnten durch die Feuerwehr erst nach der Fällung des Baumes aufgenommen werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Schmalendorfer Straße während des Einsatzes gesperrt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946 6110 jederzeit entgegen.

