Polizei Hamburg

POL-HH: 250711-1. Zeugenaufruf nach versuchtem schweren Raub in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.07.2025, 01:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Vergangene Nacht wurden im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord ein 57-jähriger Mann sowie eine 39-jährige Frau überfallen und dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats in der Region Nord (LKA 144) haben zwei noch unbekannte Männer den 57-Jährigen und seine 39-jährige Begleiterin angesprochen, als diese gerade in ihren Pkw einsteigen wollten. Im weiteren Verlauf attackierte einer der Angreifer die Geschädigten und sprühte Pfefferspray in das Fahrzeug, während sein Komplize versuchte, dem 57-Jährigen seine Armbanduhr vom Handgelenk zu entreißen. Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam geworden waren, flüchteten beide Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich

- circa 20 Jahre alt

- "nordafrikanisches" Erscheinungsbild

- ca. 170 cm groß

- schlanke Statur

- weißes T-Shirt

Täter 2:

- männlich

- circa 20 Jahre alt

- "nordafrikanisches" Erscheinungsbild

- circa 165 cm groß

- weißes T-Shirt

- führte ein Pfefferspray bei sich

Beide Geschädigte wurden durch den Überfall leicht verletzt, sahen jedoch übereinstimmend von einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort ab.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun durch das LKA 144 fortgeführt werden und andauern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell