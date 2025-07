Polizei Hamburg

POL-HH: 250710-7. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.07.2025, 08:45 Uhr; Tatort: Hamburg-Wilstorf, Rote-Kreuz-Straße

Heute Morgen erbeutete im Hamburger Stadtteil Wilstorf ein noch Unbekannter die Einnahmen eines Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Harburger Raubdezernates (LKA 184) zufolge trat ein Mann an einen Mitarbeiter (28) eines Zigarettenautomatenaufstellers heran, als dieser die Einnahmen aus dem Automaten entnommen und in seinem Auto deponiert hatte. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete der mutmaßliche Räuber die Geldkassette des Automaten, in der sich mehrere tausend Euro Bargeld befunden haben dürften.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die sofortige Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und einem Polizei-Motorrad führte nicht zur Feststellung des Täters, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - etwa 25 - 30 Jahre alt - "südländische" Erscheinung

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

