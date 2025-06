LPI-NDH: Zweckentfremdete Lebensmittel...

Nordhausen, Hallesche Straße (ots) - Während der Streifentätigkeit stellten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen am 27.06.2025 gegen 21:30 Uhr einen 44-jährigen Mann fest, welcher sich an einem Fußweg in der Halleschen Straße zu schaffen machte. Wie sich herausstellte, war der Herr gerade dabei, unter Zuhilfenahme von Hammer und Meißel zum Nachteil der Stadt Nordhausen einige metallene Meßpunkte aus dem Gehweg ...

