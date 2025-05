Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

53937 Schleiden-Wolfgarten (ots)

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 13.35 Uhr, kam es auf der L15, zwischen Hasenfeld und Wolfgarten, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Belgien befuhr die kurvenreiche Strecke aus Richtung Hasenfeld. Aus bislang unklarer Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Unfallaufnahmeteams. Die L15 war während dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

