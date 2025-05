Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Sachbeschädigung betrunken weggefahren

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitag, 23.05.2025, ca. 15.50 h, versuchte ein 40jähriger Euskirchen gewaltsam eine verschlossene Drehtüre an einer Bank in der Von-Siemens-Straße in Euskirchen zu öffnen. Hierbei beschädigte er diese erheblich. Danach stieg er in ein Fahrzeug und fuhr in Richtung Pützbergring davon. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Der Tatverdächtige Mann konnte kurz darauf mit seinem Fahrzeug angehalten werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 40-jährige deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

