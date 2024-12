VS-Villingen (ots) - Gegen 17:30 Uhr ist es auf der Kreuzung Wieselsberg- und Milanstraße am Montag zu einem Unfall gekommen. Die Ampel schaltete an der Kreuzung für eine 54-Jährige gerade auf Rot um, als diese trotzdem weiterfuhr. Deswegen stieß sie in ihrem BMW auf der Kreuzung mit einem abbiegenden Mercedes eines 56-Jährigem zusammen. Beide Fahrer verletzten ...

mehr