POL-NOM: Vom Parkplatz gefahren und Auto übersehen

Northeim (ots) - Northeim, An der Schlüsselbreite, Dienstag, 13.08.2024, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 08.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Im Zeitraum von Dienstag ca. 23.00 Uhr bis Mittwoch ca. 08.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "An der Schlüsselbreite" in Northeim. Der 26-jährige Geschädigte parkte seinen Opel am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wallstraße. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto kam, erkannte ...

mehr