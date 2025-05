Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Sachbeschädigung an einem PKW nach verbalem Streit Sonntag, 18.05.2025, 03:14 Uhr

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht wurde eine männliche Person gemeldet, welche ein Auto beschädigt haben soll. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Beschuldigte zunächst einen Kunden auf dem ARAL- Tankstellengelände in der Industriestraße nach Geld gefragt habe. Als dies verneint wurde, entwickelte sich ein Streitgespräch in Folge dessen der bis dato unbekannte Mann mit seinem Knie gegen das Auto getreten habe. Im Anschluss kletterte er über das Autodach und schlug nochmals mit der Hand gegen die Heckscheibe, bevor er sich in unbekannter Richtung entfernte. Auf Grund der Polizei übermittelten Personenbeschreibung konnte der Täter ca. 200 Meter von der Tatörtlichkeit festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Am PKW des Kunden entstand ein Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

