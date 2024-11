Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrzeugführer

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag (26.11.), gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bergheimer Straße in Grevenbroich. An der Kreuzung Bergheimer Straße / Am Hammerwerk / Deutsch-Ritter-Allee habe sie die Fahrbahn in Fahrtrichtung Deutsch-Ritter-Allee überqueren wollen. Während der Überquerung wurde sie von einem schwarzen Mercedes rechtsseitig erfasst. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die Straße "Am Sodbach" und wollte links auf die Bergheimer Straße abbiegen.

Die Grevenbroicherin wurde leicht verletzt.

Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Der Pkw des gesuchten Fahrzeugführers soll das Kennzeichenfragment "GV-AG" haben. Der Mann sei circa 60 bis 70 Jahre alt, habe einen grauen Vollbart und soll eine schwarze Jacke getragen haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Angaben können unter der Rufnummer 02131 3000 beim Verkehrskommissariat 1 getätigt werden.

Die Polizei erinnert: Die Straßenverkehrsordnung regelt die Pflichten aller Unfallbeteiligten. Demnach haben die Beteiligten unter anderem unverzüglich zu halten und sich über die Unfallfolgen zu vergewissern. Am besten sollte sofort die Polizei gerufen werden, die den Beteiligten hilft, alles Weitere zu regeln. So sind Sie auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell