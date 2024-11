Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchs-Opfer verfolgt Tatverdächtige

Neuss (ots)

Am Mittwoch (27.11.) ist es gegen 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kaarster Straße in Neuss gekommen.

Drei männliche Tatverdächtige verschafften sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen durch die Terrassentür Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten, wobei sie von den heimkehrenden Hausbewohnern überrascht wurden. Die drei Männer flüchteten durch ein Fenster in Richtung Brückerfeldstraße. Ob sie Beute mitnahmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 52-jährige Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte sehen, wie die mutmaßlichen Täter in ein an der Kaarster Straße geparktes Fahrzeug stiegen. Dabei handelte e sich um einen silbernen PKW der Marke Audi, Modell A4 oder A6, dessen Kennzeichen möglicherweise MK-J6013 oder MK J6015 lautet. Der 52-Jährige versuchte, sich vor dem Fahrzeug zu positionieren. Daraufhin gab der Fahrer Gas, so, dass jener sich durch einen Sprung zur Seite vor einer Kollision retten musste. Er blieb unverletzt. Das Auto mit den Tatverdächtigen entfernte sich in Richtung Viersener Straße.

Die Polizei ist auf der Suche nach den Tatverdächtigen und dem dazugehörigen Fluchtfahrzeug. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: athletischer Körperbau, osteuropäisches Erscheinungsbild, im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren und dunkel gekleidet. Derjenige Tatverdächtige, der das Fluchtfahrzeug fuhr, soll demnach kurze, dunkle Haare gehabt haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Zudem rät die Polizei Eigentümern und Mietern, etwas für den Einbruchsschutz zu tun. Gerade in der dunklen Jahreszeit versuchen Verbrecher immer häufiger, sich unberechtigten Zutritt zu verschaffen. Sie operieren dabei meist unter Zeitdruck, so, dass schon einfache Schutzmaßnahmen den Einbruchsversuch scheitern lassen. Auch eine Anwesenheitssimulation, etwa durch zeitgesteuerte Lampen, kann abschrecken. Die Polizei berät kostenlos, herstellerneutral und vor Ort über die Möglichkeiten, Haus oder Wohnung sicherer zu machen. Ein entsprechender Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell