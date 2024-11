Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungserfolg der Mordkommission - Verdächtiger festgenommen

Grevenbroich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei:

Nach der Schussabgabe auf eine Bar an der Bahnstraße in Grevenbroich am Samstag (16.11.2024), gegen 03:00 Uhr, hat die Polizei nunmehr einen Tatverdächtigen festgenommen.

Zum Tatzeitpunkt hatten Zeugen mehrere Schüsse auf die Bar gemeldet und die Polizei gerufen.

Verletzt wurde niemand.

Noch am selben Tag war unter Leitung der Polizei Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet worden. Im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen von Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach konnte ein Tatverdächtiger im Alter von 25 Jahren aus Grevenbroich ermittelt werden. Er wurde am 27.11.2024 in Frankfurt festgenommen. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in seiner Wohnung in Grevenbroich in den frühen Morgenstunden des 28.11.2024 konnten mögliche Beweismittel aufgefunden werden. Diese sind derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die weiter andauern.

Der Festgenommene wurde aufgrund des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Motivlage sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Presseanfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach.

